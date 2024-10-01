Війська рф атакували ринок у середмісті Херсона: ОВА повідомляє про 5 загиблих та трьох поранених
Київ • УНН
Російські окупанти атакували ринок у центрі Херсона, де зранку люди торгували. Попередньо, п'ятеро загинули, троє поранені. Постраждалих доставлено до лікарні.
Російські війська атакували ринок у середмісті Херсона, де зранку люди торгували, попередньо, п'ятеро загинули, троє поранені, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. На цю хвилину відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені
З його слів, постраждалих доставили до медзакладу. Вони – під наглядом лікарі.
росіяни вранці завдали удар по середмістю Херсона: є загиблі та поранені01.10.24, 09:41 • 13301 перегляд