россияне атаковали с дрона автобус в пригороде Херсона: погибла женщина

Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на маршрутный автобус в Антоновке, пригороде Херсона, 69-летняя женщина получила тяжелые ранения и умерла в «скорой», сообщил в среду председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

«россияне атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА тяжелые ранения получила 69-летняя женщина. К сожалению, потерпевшая скончалась в «скорой», - написал Прокудин.

Как отметил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, «на момент обстрела в салоне было 20 пассажиров, которые ехали в Антоновку».

В пригороде Херсона враг атаковал женщину с дрона, еще двое раненых из-за детонации взрывчатки возле остановки