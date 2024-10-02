россияне атаковали с дрона автобус в пригороде Херсона: погибла женщина
Киев • УНН
Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на маршрутный автобус в Антоновке. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения и умерла в «скорой». В автобусе на момент атаки находилось 20 пассажиров.
Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на маршрутный автобус в Антоновке, пригороде Херсона, 69-летняя женщина получила тяжелые ранения и умерла в «скорой», сообщил в среду председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
«россияне атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА тяжелые ранения получила 69-летняя женщина. К сожалению, потерпевшая скончалась в «скорой», - написал Прокудин.
Как отметил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, «на момент обстрела в салоне было 20 пассажиров, которые ехали в Антоновку».
В пригороде Херсона враг атаковал женщину с дрона, еще двое раненых из-за детонации взрывчатки возле остановки2 октября 2024, 08:19 • 6417 просмотров