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Ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами та артилерією: без жертв

Київ • УНН

 • 45550 перегляди

Ворожі війська атакували райцентр та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Використовувалися дрони-камікадзе та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але постраждалих немає.

Увечері та вночі ворожа армія продовжила обстріли Дніпропетровщину, атакуючи райцентр та Марганецьку громаду. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Загарбник використав дрони-камікадзе та артилерію для завдання ударів по населених пунктах.

Унаслідок атак понівечена інфраструктура. Однак, на щастя, люди не постраждали.

На Дніпропетровщині вночі збили ракету і "шахед", ворог обстріляв Нікополь і дві громади30.09.24, 09:39 • 16821 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
marhanetsМарганець

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