Ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами та артилерією: без жертв
Київ • УНН
Ворожі війська атакували райцентр та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Використовувалися дрони-камікадзе та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але постраждалих немає.
Увечері та вночі ворожа армія продовжила обстріли Дніпропетровщину, атакуючи райцентр та Марганецьку громаду. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Загарбник використав дрони-камікадзе та артилерію для завдання ударів по населених пунктах.
Унаслідок атак понівечена інфраструктура. Однак, на щастя, люди не постраждали.
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