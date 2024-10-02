Враг обстрелял Днепропетровскую область дронами и артиллерией: без жертв
Киев • УНН
Вражеские войска атаковали райцентр и Марганецкую громаду Днепропетровской области. Использовались дроны-камикадзе и артиллерия, повреждена инфраструктура, но пострадавших нет.
Вечером и ночью вражеская армия продолжила обстрелы Днепропетровщины, атакуя райцентр и Марганецкую громаду. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Захватчик использовал дроны-камикадзе и артиллерию для нанесения ударов по населенным пунктам.
В результате атак изуродована инфраструктура. Однако, к счастью, люди не пострадали.
В Днепропетровской области ночью сбили ракету и "шахед", враг обстрелял Никополь и две громады30 сентября 2024, 06:39 • 15140 просмотров