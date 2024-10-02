Атака автобуса в пригороде Херсона: 54-летняя женщина получила взрывную травму
Киев • УНН
54-летняя женщина получила взрывную травму после атаки российского дрона на маршрутный автобус в Антоновке. Пострадавшую доставили в больницу, где медики проводят обследование и оказывают помощь.
«Скорая» пострадавшую доставила в больницу. Указывается, что 54-летняя женщина получила взрывную травму, пишет пресс-служба Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Новые данные о последствиях российской атаки маршрутного автобуса в Антоновке, на который сс рф сбросили взрывчатку с дрона.
По данным ОВА, в больницу доставлена пострадавшая 54-летняя женщина, которая, предварительно, получила взрывную травму. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей.
Напомним,
В пригороде Херсона враг атаковал женщину с дрона, еще двое раненых из-за детонации взрывчатки возле остановки.
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