Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома: россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - ОВА
Киев • УНН
За сутки российские войска 25 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома, ранены 11 мирных жителей.
Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области подверглись ряду атак со стороны сс рф: за 2 октября россияне ранили 11 жителей Донецкой области. Пишет УНН со ссылкой на Председателя Донецкой облгосадминистрации.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 3 октября.
В Покровском районе по официальной информации ранения получили по меньшей мере 4 человека. В Курахово повреждено предприятие, админздание и многочисленные дома;
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Кураховка повреждены 5 домов;
В Сонцевка- предприятие;
В Горняке 1 человек ранен, повреждены 3 дома.
В Песчаном ранены 3 человека, повреждены инфраструктурный объект и нежилое помещение;
Родинское повреждены 2 админздания; в
В Светлом повреждены 3 промышленных здания, линия электропередач и спецтехника.
В Ровно Мирноградской общины повреждены.
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Краматорский район
В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 3 дома, 3 автомобиля и линия электропередач;
Марково - повреждены 3 дома.
Катериновка Ильиновской громады - повреждено 7 объектов.
Бахмутский район.
В Северске повреждены 3 дома.
Часовоярская ТГ: по данным ОВА повреждены 11 частных домов, многоэтажка и 3 нежилых помещения.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи, отмечают в пресс-службе ОВА.
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