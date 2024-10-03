Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома: россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - ОВА

Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области подверглись ряду атак со стороны сс рф: за 2 октября россияне ранили 11 жителей Донецкой области. Пишет УНН со ссылкой на Председателя Донецкой облгосадминистрации.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 3 октября.

В Покровском районе по официальной информации ранения получили по меньшей мере 4 человека. В Курахово повреждено предприятие, админздание и многочисленные дома;

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Кураховка повреждены 5 домов;

В Сонцевка- предприятие;

В Горняке 1 человек ранен, повреждены 3 дома.

В Песчаном ранены 3 человека, повреждены инфраструктурный объект и нежилое помещение;

Родинское повреждены 2 админздания; в

В Светлом повреждены 3 промышленных здания, линия электропередач и спецтехника.

В Ровно Мирноградской общины повреждены.

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Краматорский район

В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 3 дома, 3 автомобиля и линия электропередач;

Марково - повреждены 3 дома.

Катериновка Ильиновской громады - повреждено 7 объектов.

Бахмутский район.

В Северске повреждены 3 дома.

Часовоярская ТГ: по данным ОВА повреждены 11 частных домов, многоэтажка и 3 нежилых помещения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи, отмечают в пресс-службе ОВА.

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