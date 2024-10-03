Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома: россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - ОВА

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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
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В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

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В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
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Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  103398 просмотра

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Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
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Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики
2 октября 2024, 07:11  •  100614 просмотра

Мобилизация способствует тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности - заместитель министра экономики

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее
2 октября 2024, 06:16  •  100738 просмотра

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома: россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - ОВА

Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома: россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области - ОВА

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 07:36  •  7045 просмотра

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За сутки российские войска 25 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Повреждены линии электропередач, спецтехника и многочисленные дома, ранены 11 мирных жителей.

Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области подверглись ряду атак со стороны сс рф: за 2 октября россияне ранили 11 жителей Донецкой области. Пишет УНН со ссылкой на  Председателя Донецкой облгосадминистрации.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 3 октября.

В Покровском районе по официальной информации ранения получили по меньшей мере 4 человека. В Курахово повреждено предприятие, админздание и многочисленные дома;

Террористы обстреляли Харьков: количество пострадавших увеличилось до 10 человек2 октября 2024, 21:28 • 15874 просмотра

Кураховка повреждены 5 домов;

В Сонцевка- предприятие;

В Горняке 1 человек ранен, повреждены 3 дома.

В Песчаном ранены 3 человека, повреждены инфраструктурный объект и нежилое помещение;

Родинское повреждены 2 админздания; в

В Светлом повреждены 3 промышленных здания, линия электропередач и спецтехника.

В Ровно Мирноградской общины повреждены.

Атака автобуса в пригороде Херсона: 54-летняя женщина получила взрывную травму2 октября 2024, 11:12 • 11867 просмотров

Краматорский район

В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 3 дома, 3 автомобиля и линия электропередач;

Марково - повреждены 3 дома.

Катериновка Ильиновской громады - повреждено 7 объектов.

Бахмутский район.

В Северске повреждены 3 дома.

Часовоярская ТГ: по данным ОВА повреждены 11 частных домов, многоэтажка и 3 нежилых помещения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи, отмечают в пресс-службе ОВА.

Армия рф утром обстреляла поселок на Харьковщине: трое пострадавших3 октября 2024, 06:15 • 9478 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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