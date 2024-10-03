Північ Донеччини залишиться без водопостачання через масований обстріл росіян
Київ • УНН
Слов'янськ, Краматорськ та інші міста на півночі Донеччини залишаться без водопостачання через масований обстріл. росіяни критично пошкодили 2 об'єкти "Води Донбасу", відновлення роботи обладнання наразі неможливе.
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти на півночі Донеччини залишаться без водопостачання на невизначений період через масований обстріл російських військ. Внаслідок ворожих ударів критично пошкоджені два об'єкти "Води Донбасу", відновлення роботи обладнання наразі неможливе. Про це у четвер повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл
За його словами, 28 вересня російські війська критично пошкодили 2 об'єкти "Води Донбасу". Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання, вказав Філашкін.
Додав, що ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП Вода Донбасу.
Доповнення
За добу російські війська 25 разів атакували населені пункти Донецької області. Пошкоджено лінії електропередач, спецтехніку та численні будинки, поранено 11 мирних жителів.