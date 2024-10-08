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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате обстрела на Харьковщине повреждены дома и энергосети, два человека ранены - Синегубов

В результате обстрела на Харьковщине повреждены дома и энергосети, два человека ранены - Синегубов

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:59  •  3117 просмотра

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Враг атаковал населенные пункты Харьковской области, повредив около 20 зданий. В Купянске в результате попадания КАБ пострадали два человека. На фронте произошло 25 атак противника.

Враг продолжал активно бить по территории Харьковской области, 25 раз атаковал позиции подразделений ВСУ.  В то же время захватчики осуществили атаку по населенным пунктам: почти 20 зданий повреждены, ранены люди.

Пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Детали

Богодуховский район, Золочевская ТГ:

Золочев. В результате обстрела частично повреждены 16 частных домов и два двухэтажных многоквартирных дома. Второе попадание произошло в поле вблизи с. Мироновка.

Мироновка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.

Перовское. В результате минометного обстрела повреждены частный дом и энергосети.

Купянский район, Купянская ТГ:

Купянск: попадание КАБ в спортивную площадку на территории учебного заведения. Пострадали мужчина 35 лет и женщина 57 лет.

Военные действия:

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

Харьковщина: многочисленные атаки рф, погиб один человек, пострадал пожилой мужчина - Синегубов6 октября 2024, 06:59 • 18987 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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