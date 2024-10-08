В результате обстрела на Харьковщине повреждены дома и энергосети, два человека ранены - Синегубов
Киев • УНН
Враг атаковал населенные пункты Харьковской области, повредив около 20 зданий. В Купянске в результате попадания КАБ пострадали два человека. На фронте произошло 25 атак противника.
Враг продолжал активно бить по территории Харьковской области, 25 раз атаковал позиции подразделений ВСУ. В то же время захватчики осуществили атаку по населенным пунктам: почти 20 зданий повреждены, ранены люди.
Пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Детали
Богодуховский район, Золочевская ТГ:
Золочев. В результате обстрела частично повреждены 16 частных домов и два двухэтажных многоквартирных дома. Второе попадание произошло в поле вблизи с. Мироновка.
Мироновка. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.
Перовское. В результате минометного обстрела повреждены частный дом и энергосети.
Купянский район, Купянская ТГ:
Купянск: попадание КАБ в спортивную площадку на территории учебного заведения. Пострадали мужчина 35 лет и женщина 57 лет.
Военные действия:
На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.
На Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.
Харьковщина: многочисленные атаки рф, погиб один человек, пострадал пожилой мужчина - Синегубов6 октября 2024, 06:59 • 18987 просмотров