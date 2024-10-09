Сумщина под вражеским огнем: обстрелы привели к гибели двух человек
Киев • УНН
За день войска врага совершили 22 обстрела по Сумской области, применяя авиабомбы и FPV-дроны. В результате авиаудара на территории Есманьской громады погибли двое местных жителей.
За день вражеские войска совершили 22 обстрела по Сумщине. К сожалению, из-за данной агрессии погибли 2 человека. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Среди пострадавших громад были зафиксированы Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская и Новослободская.
В Краснопольской громаде обнаружили пуск управляемых авиабомб, что привело к одному взрыву, а также шесть взрывов в результате обстрела из гранатомета АГС. В Хотинской громаде произошло три взрыва от пуска КАБ, тогда как Новослободская громада испытала два взрыва от атаки КАБ.
Николаевская, Юнаковская и Речковская громады также подверглись обстрелам, зафиксирован один взрыв в каждой из этих территорий. В Белопольской громаде произошло восемь взрывов от пусков КАБ и один от удара FPV-дрона. Миропольская громада также подверглась атаке FPV-дрона с одним взрывом.
Кроме того, сегодня утром в результате авиаудара с вражеского самолета на территории Эсманьской общины произошло четыре взрыва, что привело к гибели двух местных жителей.
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