Російська армія обстріляла 9 населених пунктів у Сумській області
Київ • УНН
Російська армія обстріляла з мінометів, артилерії та безпілотників 9 населених пунктів у Сумській області України, включаючи Хотин, Юнаків, Білопіль, Ворожбянськ, Миропіль, Краснопіль, Великописарівку, Шалигине та Середино-Будську, 1 липня.
1 липня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, передає УНН.
Деталі
Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 92 вибухи.
- Шалигинська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (6 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (9 вибухів), удар БпЛА типу «Ланцет» (1 вибух), обстріл із стольної артилерії (8 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух), обстріл із стольної артилерії (21 вибух), скид з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (9 вибухів).
- Миропільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (16 вибухів).
- Хотінська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.
- Білопільська громада: здійснено удари FPV дронами (5 вибухи), обстріли зі ствольної артилерії (1 вибух) та мінометів (2 вибухи).
- Великописарівська громада: росіяни били з мінометів (3 вибухи).
- Ворожбянська громада: був удар FPV дроном (1 вибух).
- Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).
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