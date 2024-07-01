Российская армия обстреляла 9 населенных пунктов в Сумской области
Киев • УНН
Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и беспилотников 9 населенных пунктов в Сумской области Украины, включая Хотин, Юнаков, Белополь, Ворожбянск, Мирополь, Краснополь, Великописаревку, Шалигино и Середино-Будскую, 1 июля.
1 июля российским обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская общины Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Всего в течение дня россияне совершили 31 обстрел Сумской области, во время которых прозвучало 92 взрыва.
- Шалигинская громада: враг бил из ствольной артиллерии (6 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (9 взрывов), удар БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв), обстрел из стольной артиллерии (8 взрывов).
- Юнаковская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв), обстрел из стольной артиллерии (21 взрыв), сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (9 взрывов).
- Миропольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (16 взрывов).
- Хотинская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.
- Белопольская громада: осуществлены удары FPV дронами (5 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (1 взрыв) и минометов (2 взрыва).
- Великописаревская громада: россияне били из минометов (3 взрыва).
- Ворожбянская община: был удар FPV дроном (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).
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