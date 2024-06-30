В частном домовладении в селе Воронеж Сумской области возник пожар, охвативший гараж, летнюю кухню и подсобные помещения, который спасатели ликвидировали, использовав около 20 тонн воды.
На Сумщине возник пожар в частном домовладении. Пламя удалось локализовать с помощью 20 т воды. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
29 июня в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном домовладении, что находится в поселке Воронеж, Шосткинского района Сумской области.
По информации, пожар охватил значительную площадь здания, где размещались гараж, летняя кухня и помещения хозяйственного назначения. Тяжесть борьбы с огнем усиливала плотная застройка и большая пожарная нагрузка. Недалеко от очага пожара находилось около 20 газовых баллонов, которые спасатели вместе с местными жителями вывезли в безопасное место.
Для обеспечения бесперебойного снабжения воды на место происшествия была доставлена бочка с водой местного агропредприятия. Впоследствии пожар локализовали, что предотвратило распространение огня на все здание и уменьшило угрозу для прилегающего двухэтажного жилого дома. Позже огонь был полностью ликвидирован с помощью примерно 20 тонн воды, которая была использована во время тушения.
В ликвидации пожара принимали участие 10 спасателей и 2 единицы специальной техники ГСЧС Украины.
Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание в электросети. В хозяйстве использовались генераторы для генерации электроэнергии.
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