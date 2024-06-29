В Шосткинском районе Сумщины враг атаковал дроном автомобиль полицейских. Правоохранители не пострадали, однако ранения получил местный житель, который проходил мимо. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Детали

Сумщина. Враг атаковал дроном автомобиль полицейских в Шосткинском районе. Служебный автомобиль полностью уничтожен, полицейские не пострадали. От прицельного удара FPV-дрона получил ранение местный житель, который проходил мимо. Его немедленно доставили в больницу - говорится в сообщении.

Напомним

В пределах суток захватчики совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 22 взрыва из артиллерии.