Ворожі війська обстрілюють прикордонні райони Сумської області, зафіксовано 22 артилерійські вибухи
Київ • УНН
Війська терористів двічі обстріляли з артилерії прикордонні райони та населені пункти в Сумській області України, в результаті чого було зафіксовано 22 вибухи.
У межах доби загарбники здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи з артилерії. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Уночі та зранку окупанти двічі обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Відтак, було зафіксовано 22 вибухи з артилерії. Обстрілів зазнали Миколаївська (1 вибух) та Есманьська (21 вибух) громади.
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