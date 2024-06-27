Трагедія на Сумщині: на воді загинув 13-річний хлопчик

На Сумщині в Охтирському районі на воді загинув 13-річний підліток. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Трагічна подія сталася на місцевому ставку у с. Артемо-Растівка Охтирського району. Водолази-рятувальники обстежили водойму та знайшли тіло дитини без ознак життя

Обставини трагедії наразі з’ясовують правоохоронці.

Доповнення

Своєю чергою рятувальники вчергове закликали громадян бути свідомими під час літнього відпочинку на воді.

Особливо слідкуйте за дітьми: не дозволяйте їм заходити у воду у незнайомих місцях або запливати на глибину. Бережіть своє життя та життя близьких!