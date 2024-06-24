В Україні на водоймах за тиждень загинуло 38 людей
Київ • УНН
Минулого тижня на водоймах по всій Україні загинуло 38 людей, а сьогодні в Сумській області рятувальники витягли зі ставка тіла ще двох людей.
На водоймах України 38 людей загинуло протягом минулого тижня. Крім того, сьогодні, 24 червня на Сумщині зі ставка рятувальники витягли тіла двох людей. Про це повідомили у понеділок в ДСНС, передає УНН.
"Трагічна статистика! 38 людей загинуло на водоймах України протягом минулого тижня!", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Також повідомляється, що сьогодні на Сумщині, на березі ставка с. Сакуниха Роменського району, знайдено речі чоловіка та жінки. Тіла були підняті та доправлені до берега водолазами ДСНС.
Рятувальники в черговий раз закликали не ігнорувати правила безпеки, не втрачати пильність та особливо уважно слідкувати за дітьми.
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