В Украине на водоемах за неделю погибло 38 человек
Киев • УНН
На прошлой неделе на водоемах по всей Украине погибло 38 человек, а сегодня в Сумской области спасатели вытащили из пруда тела еще двух человек.
На водоемах Украины 38 человек погибли в течение прошлой недели. Кроме того, сегодня, 24 июня на Сумщине из пруда спасатели извлекли тела двух человек. Об этом сообщили в понедельник в ГСЧС, передает УНН.
"Трагическая статистика! 38 человек погибли на водоемах Украины в течение прошлой недели!",- говорится в сообщении ГСЧС.
Также сообщается, что сегодня на Сумщине, на берегу пруда с. Сакуниха Роменского района, найдены вещи мужчины и женщины. Тела были подняты и доставлены к берегу водолазами ГСЧС.
Спасатели в очередной раз призвали не игнорировать правила безопасности, не терять бдительность и особенно внимательно следить за детьми.
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