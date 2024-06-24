В Украине на водоемах за неделю погибло 38 человек

На водоемах Украины 38 человек погибли в течение прошлой недели. Кроме того, сегодня, 24 июня на Сумщине из пруда спасатели извлекли тела двух человек. Об этом сообщили в понедельник в ГСЧС, передает УНН.

"Трагическая статистика! 38 человек погибли на водоемах Украины в течение прошлой недели!",- говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что сегодня на Сумщине, на берегу пруда с. Сакуниха Роменского района, найдены вещи мужчины и женщины. Тела были подняты и доставлены к берегу водолазами ГСЧС.

Спасатели в очередной раз призвали не игнорировать правила безопасности, не терять бдительность и особенно внимательно следить за детьми.

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