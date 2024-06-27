На Сумщине в Ахтырском районе на воде погиб 13-летний подросток. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Трагическое событие произошло на местном пруду в с. Артемо-Растовка Ахтырского района. Водолазы-спасатели обследовали водоем и нашли тело ребенка без признаков жизни - резюмировали чрезвычайники.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.

Дополнение

В свою очередь спасатели в очередной раз призвали граждан быть сознательными во время летнего отдыха на воде.

Особенно следите за детьми: не позволяйте им заходить в воду в незнакомых местах или заплывать на глубину. Берегите свою жизнь и жизнь близких! - подчеркивают в ГСЧС.

Напомним,

Согласно данным ГСЧС, на прошлой неделе, в течение 17-23 июня, на водоемах по всей Украине погибло 38 человек, а сегодня в Сумской области спасатели вытащили из пруда тела еще двух человек.