В селе Артемо-Растовка Ахтырского района Сумской области в местном пруду погиб 13-летний подросток, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На Сумщине в Ахтырском районе на воде погиб 13-летний подросток. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Трагическое событие произошло на местном пруду в с. Артемо-Растовка Ахтырского района. Водолазы-спасатели обследовали водоем и нашли тело ребенка без признаков жизни
Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.
Дополнение
В свою очередь спасатели в очередной раз призвали граждан быть сознательными во время летнего отдыха на воде.
Особенно следите за детьми: не позволяйте им заходить в воду в незнакомых местах или заплывать на глубину. Берегите свою жизнь и жизнь близких!
Напомним,
Согласно данным ГСЧС, на прошлой неделе, в течение 17-23 июня, на водоемах по всей Украине погибло 38 человек, а сегодня в Сумской области спасатели вытащили из пруда тела еще двух человек.