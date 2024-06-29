Вражеские войска обстреливают приграничные районы Сумской области, зафиксировано 22 артиллерийских взрыва

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой 16 часов назад • 18862 просмотра

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении 16 часов назад • 19563 просмотра

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено 21 час назад • 30089 просмотра

Второй раз за неделю: пассажир попал под поезд в метро Киева, есть изменения в работе подземки 22 часа назад • 30723 просмотра