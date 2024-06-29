Ворог на Сумщині дроном атакували авто поліцейських, є поранений - МВС
Київ • УНН
У Шосткинському районі Сумської області ворог атакував поліцейський автомобіль за допомогою безпілотника, поранивши місцевого жителя, який проходив повз, в той час як співробітники поліції не постраждали.
У Шосткинському районі Сумщини ворог атакував дроном автомобіль поліцейських. Правоохоронці не постраждали, однак поранення отримав місцевий житель, який проходив повз. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.
Деталі
Сумщина. Ворог атакував дроном автомобіль поліцейських у Шосткинському районі. Службовий автомобіль повністю знищений, поліцейські не постраждали. Від прицільного удару FPV-дрона отримав поранення місцевий житель, який проходив повз. Його негайно доставили до лікарні
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У межах доби загарбники здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи з артилерії.