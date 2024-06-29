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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворог на Сумщині дроном атакували авто поліцейських, є поранений - МВС

Київ • УНН

 • 28801 перегляди

У Шосткинському районі Сумської області ворог атакував поліцейський автомобіль за допомогою безпілотника, поранивши місцевого жителя, який проходив повз, в той час як співробітники поліції не постраждали.

Ворог на Сумщині дроном атакували авто поліцейських, є поранений - МВС

У Шосткинському районі Сумщини ворог атакував дроном автомобіль поліцейських. Правоохоронці не постраждали, однак поранення отримав місцевий житель, який проходив повз. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.

Деталі

Сумщина. Ворог атакував дроном автомобіль поліцейських у Шосткинському районі. Службовий автомобіль повністю знищений, поліцейські не постраждали. Від прицільного удару FPV-дрона отримав поранення місцевий житель, який проходив повз. Його негайно доставили до лікарні

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У межах доби загарбники здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи з артилерії.

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