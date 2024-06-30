Пожежу в домогосподарстві на Сумщині гасили 20 тоннами води
Київ • УНН
У приватному домоволодінні в селі Вороніж Сумської області виникла пожежа, що охопила гараж, літню кухню та підсобні приміщення, яку рятувальники ліквідували, використавши близько 20 тонн води.
На Сумщині виникла пожежа в приватному домоволодінні. Полум’я вдалося локалізували за допомогою 20 т води. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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29 червня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодінні, що знаходиться в селищі Вороніж, Шосткинського району Сумської області.
За інформацією, пожежа охопила значну площу будівлі, де розміщувались гараж, літня кухня та приміщення господарчого призначення. Важкість боротьби з вогнем підсилювала щільна забудова та велике пожежне навантаження. Недалеко від осередку пожежі знаходилося близько 20 газових балонів, які рятувальники разом з місцевими мешканцями вивезли до безпечного місця.
Для забезпечення безперебійного постачання води на місце події була доставлена бочка з водою місцевого агропідприємства. Згодом пожежу локалізували, що запобігло поширенню вогню на всю будівлю та зменшило загрозу для прилеглого двоповерхового житлового будинку. Пізніше вогонь було повністю ліквідовано за допомогою приблизно 20 тонн води, яка була використана під час гасіння.
У ліквідації пожежі брали участь 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки ДСНС України.
Передбачувана причина загоряння – коротке замикання в електромережі. У господарстві використовувалися генератори для генерації електроенергії.
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