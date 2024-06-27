Окупанти 32 рази вдарили по Сумській області, спричинивши 102 вибухи
Київ • УНН
Загарбники завдали 32 удари по прикордонних районах і населених пунктах Сумської області, внаслідок чого сталося 102 вибухи в різних населених пунктах.
У межах дня загарбники 32 рази вдарили по Сумщині, відтак в області було зафіксовано 102 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади
Ситуація в громадах
Миропільська: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).
Великописарівська: окупанти 20 мін скинули на територію громади. Також був зафіксований артобстріл (7 вибухів).
Краснопільська: противник здійснив обстріли з використанням FPV дронів (21 вибух), артобстріли (9 вибухів).
Юнаківська: загарбники завдали обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів).
Есманьська: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (8 вибухів).
Середино-Будська: армія терористів здійснила обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи), мінометів (2 вибухи), артобстріли (4 вибухи).
Зноб-Новгородська: ворожі сили завдали мінометний обстріл (2 вибухи).
Хотінська: відбувся пуск 4 ракет (4 вибухи).
Білопільська: окупанти скинули ВОГ з БпЛА (1 вибух).
Миколаївська: ворог вдарив за артилерії (3 вибухи).
Також зафіксовано атаку дроном-камікадзе на території Охтирського району (1 вибух).
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