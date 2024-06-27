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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 19:33  •  9050 просмотра

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Захватчики нанесли 32 удара по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошло 102 взрыва в разных населенных пунктах.

В пределах дня захватчики 32 раза ударили по Сумщине, поэтому в области было зафиксировано 102 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады

-  Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Миропольская: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов).

Великописаревская: оккупанты 20 мин сбросили на территорию громады. Также был зафиксирован артобстрел (7 взрывов).

Краснопольская: противник совершил обстрелы с использованием FPV дронов (21 взрыв), артобстрелы (9 взрывов).

Юнаковская: захватчики нанесли обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), минометный обстрел (8 взрывов).

Эсманская: враг ударил из минометов (2 взрыва) и артиллерии (8 взрывов).

Середино-Будская: армия террористов осуществила обстрелы с использованием FPV дронов (4 взрыва), минометов (2 взрыва), артобстрелы (4 взрыва).

Зноб-Новгородская: вражеские силы нанесли минометный обстрел (2 взрыва).

Хотинская: состоялся пуск 4 ракет (4 взрыва).

Белопольская: оккупанты сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Николаевская: враг ударил по артиллерии (3 взрыва).

Также зафиксирована атака дроном-камикадзе на территории Ахтырского района (1 взрыв).

Трагедия на Сумщине: на воде погиб 13-летний мальчик27 июня 2024, 17:32 • 11364 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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