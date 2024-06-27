Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва
Киев • УНН
Захватчики нанесли 32 удара по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошло 102 взрыва в разных населенных пунктах.
В пределах дня захватчики 32 раза ударили по Сумщине, поэтому в области было зафиксировано 102 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады
Ситуация в общинах
Миропольская: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов).
Великописаревская: оккупанты 20 мин сбросили на территорию громады. Также был зафиксирован артобстрел (7 взрывов).
Краснопольская: противник совершил обстрелы с использованием FPV дронов (21 взрыв), артобстрелы (9 взрывов).
Юнаковская: захватчики нанесли обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), минометный обстрел (8 взрывов).
Эсманская: враг ударил из минометов (2 взрыва) и артиллерии (8 взрывов).
Середино-Будская: армия террористов осуществила обстрелы с использованием FPV дронов (4 взрыва), минометов (2 взрыва), артобстрелы (4 взрыва).
Зноб-Новгородская: вражеские силы нанесли минометный обстрел (2 взрыва).
Хотинская: состоялся пуск 4 ракет (4 взрыва).
Белопольская: оккупанты сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
Николаевская: враг ударил по артиллерии (3 взрыва).
Также зафиксирована атака дроном-камикадзе на территории Ахтырского района (1 взрыв).
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