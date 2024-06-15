Ще плюс 1090 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 525 150 осіб особового складу і 7956 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 525 150 осіб, 7956 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 525 150 (+1090) осіб,
- танків ‒ 7956 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15263 (+29) од,
- артилерійських систем – 13855 (+37) од,
- РСЗВ – 1103 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+4) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2293 (+7),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2322 (+12).
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