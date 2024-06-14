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Генштаб: на Покровському напрямку тривають 11 боїв

Генштаб: на Покровському напрямку тривають 11 боїв

Київ • УНН

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Станом на 16:00 14 червня українські війська відбили 11 російських атак і ще стільки ж бойових зіткнень тривають на Покровському напрямку. Також армія рф наростила кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Станом на 16:00 з початку доби по всій лінії фронту відбулося 60 бойових зіткнень. росіяни не збавляють темпів на Покровському напрямку - там вже відбулись 11 штурмових дій окупантів. Ще стільки ж - тривають.  Крім того, армія рф наростила  кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН

На Покровському напрямку тиск російських окупантів не зменшується. Ворог шукає шляхи аби витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій. Водночас, противник, не так активно, але наростив кількість атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Для виснаження наступального потенціалу ворога українські воїни вживають необхідних заходів

- йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, ситуація на фронті станом на 16:00 14 червня наступна: 

На Харківському напрямку ворог завдав ще одного авіаудару – скинув у район Вовчанських Хуторів шість керованих авіабомб. Інше – без змін.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали чотири атаки противника. Одне боєзіткнення, біля Петропавлівки, ще триває.  Керованою авіабомбою окупанти вдарили по району Глушківки. 

Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Чотири атаки українські захисники відбили, дві - ще тривають біля Греківки і Невського. 

На Краматорському напрямку російські війська намагалися просунутись уперед у районах Богданівки та Андріївки.  Обидві атаки відбито.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 11 штурмових дій окупантів. Ще стільки ж - тривають. Противник продовжує атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки. 

Загарбники завдають авіаударів на Времівському напрямку. Били КАБами по районах Нескучного і Урожайного, а некерованими авіаракетами – у бік Старомайорського. 

На Оріхівському напрямку російські терористи також б’ють НАРами – цього разу у райони Пятихаток та Плавнів.

На решті напрямків – без особливих змін.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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