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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на Покровском направлении продолжаются 11 боев

Генштаб: на Покровском направлении продолжаются 11 боев

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 13:30  •  3680 просмотра

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По состоянию на 16:00 14 июня украинские войска отбили 11 российских атак и еще столько же боевых столкновений продолжаются на Покровском направлении. Также армия рф нарастила количество атак на Купянском и Лиманском направлениях.

По состоянию на 16:00 с начала суток по всей линии фронта произошло 60 боевых столкновений. россияне не сбавляют темпов на Покровском направлении - там уже состоялись 11 штурмовых действий оккупантов. Еще столько же - продолжаются.  Кроме того, армия рф нарастила  количество атак на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН

На Покровском направлении давление российских оккупантов не уменьшается. Враг ищет пути, чтобы вытеснить наши подразделения с занятых позиций. В то же время, противник, не так активно, но нарастил количество атак на Купянском и Лиманском направлениях. Для истощения наступательного потенциала врага украинские воины принимают необходимые меры

- говорится в сообщении.

По данным Генштаба, ситуация на фронте по состоянию на 16:00 14 июня следующая: 

На Харьковском направлении враг нанес еще один авиаудар - сбросил в район Волчанских Хуторов шесть управляемых авиабомб. Остальное - без изменений.

На Купянском направлении Силы обороны отражали четыре атаки противника. Одно боестолкновение, возле Петропавловки, еще продолжается.  Управляемой авиабомбой оккупанты ударили по району Глушковки. 

Продолжают активные действия российские захватчики на Лиманском направлении. Количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Четыре атаки украинские защитники отбили, две - еще продолжаются возле Грековки и Невского. 

На Краматорском направлении российские войска пытались продвинуться вперед в районах Богдановки и Андреевки.  Обе атаки отбиты.

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны уже отбили 11 штурмовых действий оккупантов. Еще столько же - продолжаются. Противник продолжает атаки у Уманского, Новоселовки Первой, в трех локациях недалеко от села Сокол и шести - в районе Новоалександровки. 

Захватчики наносят авиаудары на Времовском направлении. Били КАБами по районам Нескучного и Урожайного, а неуправляемыми авиаракетами - в сторону Старомайорского. 

На Ореховском направлении российские террористы также бьют НАРами - на этот раз в районы Пятихаток и Плавней.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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