Россияне 40 раз открывали огонь и вызвали 90 взрывов во многих населенных пунктах Сумской области, используя различные виды вооружения - артиллерию, минометы, беспилотники и вертолеты.
В течение дня россияне совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская общины. Об этом сообщили в сумской ОВА, передает УНН.
Детали
▪️Хотінська община: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (6 взрывов), с 2 вертолетов осуществлены пуски 6 ракет типа "НАР" (6 взрывов).
▪️Краснопільська община: враг нанес удары 2 FPV дронами (2 взрыва), артиллерийский удар (3 взрыва) и сбросил с БпЛА взрывные устройства (6 взрывов).
▪️Шалигинська громада: 13 мин сбросили россияне на территорию громады.
▪️Миропільська община: зафиксированы удары FPV-дронами (6 взрывов), обстрел из минометов (2 взрыва), обстрел из РСЗО (7 взрывов).
▪️Ворожбянська община: осуществлен удар FPV-дроном (2 взрыва).
▪️Есманьська громада: враг бил из минометов (2 взрыва), совершил удары FPV дронами (8 взрывов).
▪️Великописарівська община: были удары FPV дронами (4 взрыва), с вертолета пуски 10 ракет типа "НАР" (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
▪️Глухівська община: осуществлен удар 1 FPV дроном (1 взрыв).
▪️Середино-Будская община: зафиксированы удары FPV дронами (2 взрыва).
▪️Юнаківська община: 2 мины сбросил враг на территорию общины и совершил удар FPV дронами (2 взрыва).
▪️Білопільська громада: враг сбросил с БпЛА взрывные устройства (2 взрыва).
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв6 апреля 2024, 05:45 • 37808 просмотров