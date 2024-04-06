Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв

российские войска ночью и утром совершили 6 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, ночью и утром оккупанты совершили 6 обстрелов в приграничных районах и населенных пунктах области.

Общины Юнаковская, Хотинская, Краснопольская и Середино-Будская подверглись наибольшему нападению.

В Краснопольской громаде противник ударил из артиллерии, спровоцировав 15 взрывов, а также из миномета, что привело к 4 взрывам.

В Юнаковской громаде был зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

В Хотинской общине российские силы сбросили четыре мины.

Также пострадала от атаки Середино-Будская громада, подвергшись артобстрелу и минометному обстрелу, которые привели к 1 и 2 взрывам соответственно.

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