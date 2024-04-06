Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  75538 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  116323 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  116363 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  115710 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  104946 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125008 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117504 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119044 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111346 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101071 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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2 апреля 2024, 04:45  •  309398 просмотра

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Сумской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской области.

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Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Сумской области

Оккупанты наносят удары по Харькову: в городе слышны взрывы

О взрывах в Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Оккупанты наносят удары по Харькову: в городе слышны взрывы

В Приднестровье заявили что их военный объект атаковал дрон

Беспилотник-камикадзе атаковал военную радиолокационную станцию в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы, нанеся незначительный ущерб, но без жертв, сообщают местные военные.

Война •   •  8339 просмотра
В Приднестровье заявили что их военный объект атаковал дрон

российские ударные беспилотники направляются в Николаевскую область из Черного моря

Воздушные Силы Украины информируют о новых группах ударных беспилотников, которые движутся из Черного моря в направлении Николаевской области.

Война •   •  8127 просмотра
российские ударные беспилотники направляются в Николаевскую область из Черного моря

Байден призывает Египет и Катар давить на ХАМАС для обмена заложниками с Израилем

Байден призвал египетских и катарских лидеров оказать давление на ХАМАС, чтобы тот заключил соглашение с Израилем об обмене заложниками и временном прекращении огня в Газе.

Война •   •  8928 просмотра
Байден призывает Египет и Катар давить на ХАМАС для обмена заложниками с Израилем

Прорыв дамбы в рф: тысячи людей эвакуируют из затопленных зон

Прорыв дамбы в российском городе Орск вызвал затопление около 4 000 домов, что привело к эвакуации 10 000 жителей.

Новости Мира •   •  8928 просмотра
Прорыв дамбы в рф: тысячи людей эвакуируют из затопленных зон

Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго

Аварийные отключения электроэнергии действуют в пяти областях Украины, включая почасовые отключения в Харьковской области, несмотря на отсутствие дефицита в объединенной энергосистеме страны.

Война •   •  10925 просмотра
Энергосистема стабильна, однако возможны аварийные отключения в 5 областях - Минэнерго

Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Днепропетровщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области.

Война •   •  10066 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Днепропетровщине

Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля

Суд продлил содержание под стражей без права внесения залога бывшего исполняющего обязанности командира Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово, до 19 апреля, впервые в этом деле пойдя вопреки требованию прокуратуры.

Война •   •  10592 просмотра
Удар рф по аэродрому "Канатово": суд оставил Червинского под стражей до 19 апреля

Агронома будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами по минированию полей в Купянске

В Харьковской области судят 57-летнего агронома, который сотрудничал с российскими оккупантами. 57-летнего мужчину обвиняют в пособничестве государству-агрессору согласно части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Война •   •  10344 просмотра
Агронома будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами по минированию полей в Купянске