Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  55640 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  87459 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  98935 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  84050 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123761 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116798 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100941 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91563 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  211221 просмотра
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2 апреля 2024, 09:02  •  286628 просмотра
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Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Украина имеет системы противовоздушной обороны, способные сбивать иранские баллистические ракеты типа "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 и 600 км соответственно, но нуждается в большем количестве таких систем, чтобы противостоять большому количеству ракет.

Война •   •  10531 просмотра
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Спрос на рабочую силу продолжает расти, тогда как предложение остается ограниченным из-за миграции, что приводит к дефициту кадров и росту заработной платы, а доходы домохозяйств поддерживаются бюджетными трансфертами, индексацией пенсий и повышением минимальной заработной платы.

Общество •   •  9163 просмотра
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Чрезмерное количество 135 различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.

Экономика •   •  55634 просмотра
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Трое детей были госпитализированы в Киеве после употребления шоколада, содержащего наркотики, такие как каннабис и псилоцибин, с такими симптомами, как нарушение сознания, галлюцинации и рвота.

Киев •   •  12091 просмотра
В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

Завтра ночью без осадков, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в понедельник без осадков, температура ночью 3-9° тепла, днем 13-22°.

Общество •   •  10378 просмотра
Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

У "Государственного оператора тыла" есть 100 дней, чтобы доказать эффективность новых контрактов на поставку продовольствия для Вооруженных Сил. Эксперты советуют дождаться обратной связи от солдат, прежде чем делать выводы.

Общество •   •  82307 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

Новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, отбросив предыдущие колебания.

политика •   •  11357 просмотра
"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц

Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц, в том числе иностранных граждан, на срок от 3 до 10 лет.

Война •   •  14173 просмотра
Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц

Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа

Судья в Джорджии отказал Трампу в удовлетворении его просьбы закрыть дело о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Новости Мира •   •  10454 просмотра
Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа

Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля

Офицера росгвардии, который пытал около 100 гражданских лиц и военнопленных, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомель во время оккупации в марте 2022 года, будут судить за нарушение законов и обычаев войны.

Криминал и ЧП •   •  13461 просмотра
Будут судить офицера росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомеля