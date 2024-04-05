Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

В Украине есть системы ПВО, которые способны сбивать иранские баллистические ракеты. Таких систем надо больше. В то же время информация о том, что Иран собирается передать свои баллистические ракеты, пока не подтверждена. Такую информацию в эфире национального телемарафона озвучил представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш, пишет УНН.

По его словам, речь идет об иранских баллистических ракетах дальностью 300 и 600 километров.

Исключать такую возможность мы также не можем. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, дальностью 300 и 600 км соответственно. Это баллистические ракеты. Баллистика - это достаточно сложное оружие для сбивания, поскольку она летит как камень, который бросили. С ними бороться достаточно непросто, но у нас есть средства, которые уже продемонстрировали свою успешность. Однако, конечно, нам необходимо больше систем для того, чтобы бороться с большим количеством ракет, в том числе баллистических, - отметил Евлаш.

Он добавил, что лучшим средством противодействия иранским ракетам, в случае их использования Россией для ударов по Украине, станет система ПВО "Patriot".

Дополнительно

Это может быть еще один случай, когда рф будет наносить удары по Украине с использованием ракет дружественных ей государств. В начале этого года россия наносила удары по Украине ракетами производства КНДР.