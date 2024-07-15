В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие 4 часа назад • 15691 просмотра

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов 10 часов назад • 23363 просмотра

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА 12 часов назад • 30650 просмотра

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей 13 часов назад • 79306 просмотра