Оккупанты 13 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 46 взрывов в разных населенных пунктах.
В пределах дня оккупанты 13 раз обстреляли Сумскую область, поэтому было зафиксировано 46 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады
Ситуация в общинах
Краснопольская: захватчик бил из артиллерии (11 взрывов).
Белопольская: враг совершил обстрел с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).
Середино-Будская: оккупанты обстреляли с использованием 5 FPV-дронов "камикадзе" (5 взрывов).
Великописаревская: террористы сбросили 2 мины на территорию громады. Также были зафиксированы артобстрелы (10 взрывов) и обстрелы с использованием 7 FPV-дронов (7 взрывов).
Хотинская: силы врага ударили из минометов (8 взрывов).
Новослободская: страна-террорист нанесла удар по 1 FPV-дрону (1 взрыв).
Сумская область: за день 19 вражеских обстрелов, ракетная атака рф унесла жизнь человека, четверо раненых14 июня 2024, 20:25 • 15111 просмотров