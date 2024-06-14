Киев • УНН
Сумскую область российские войска сегодня обстреляли 19 раз, в частности нанесли ракетный удар по Шосткинской общине, где, предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили в пятницу в Сумской ОГА.
Сумскую область российские войска сегодня обстреляли 19 раз, в частности нанесли ракетный удар по Шосткинской громаде, где, предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Шосткинская громады:
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