Сумскую область российские войска сегодня обстреляли 19 раз, в частности нанесли ракетный удар по Шосткинской громаде, где, предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Шосткинская громады:

Краснопольская громада: с территории рф с вражеского БпЛА осуществлен сброс ВОГ (3 взрыва). Также были минометные обстрелы (5 взрывов).

Миропольская громада: враг бил из миномета (2 взрыва).

Юнаковская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Эсманьская громада: с территории рф 1 вражеский дрон типа "FPV" совершил атаку (1 взрыв), в результате чего поврежден социальный автобус, в котором находилось 20 гражданских лиц, из которых 3 получили ранения. Также были еще атаки дронов "FPV" (4 взрыва) и артобстрел (4 взрыва).

Хотинская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады и совершил артобстрел (2 взрыва).

Шосткинская громада: враг нанес ракетный удар по Шосткинской громаде. Предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Шалыгинская громада: с территории рф 1 вражеский дрон типа "FPV" совершил атаку (1 взрыв). Также зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).

Великописаревская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

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