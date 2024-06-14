Сумщина: за день 19 ворожих обстрілів, ракетна атака рф забрала життя людини, четверо поранених

Сумську область російські війська сьогодні обстріляли 19 разів, зокрема завдали ракетний удар по Шосткинській громаді, де, попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

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"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська громади:

Краснопільська громада: з території рф з ворожого БпЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи). Також були мінометні обстріли (5 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив з міномету (2 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Есманьська громада: з території рф 1 ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух), в результаті чого пошкоджено соціальний автобус, в якому перебувало 20 цивільних осіб, з яких 3 отримали поранення. Також були ще атаки дронів «FPV» (4 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та здійснив артобстріл (2 вибухи).

Шосткинська громада: ворог наніс ракетний удар по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Шалигинська громада: з території рф 1 ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух). Також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

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