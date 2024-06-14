Сумщина: за день 19 ворожих обстрілів, ракетна атака рф забрала життя людини, четверо поранених
Київ • УНН
Сумську область російські війська сьогодні обстріляли 19 разів, зокрема завдали ракетний удар по Шосткинській громаді, де, попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА.
Сумську область російські війська сьогодні обстріляли 19 разів, зокрема завдали ракетний удар по Шосткинській громаді, де, попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська громади:
- Краснопільська громада: з території рф з ворожого БпЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи). Також були мінометні обстріли (5 вибухів).
- Миропільська громада: ворог бив з міномету (2 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Есманьська громада: з території рф 1 ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух), в результаті чого пошкоджено соціальний автобус, в якому перебувало 20 цивільних осіб, з яких 3 отримали поранення. Також були ще атаки дронів «FPV» (4 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).
- Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та здійснив артобстріл (2 вибухи).
- Шосткинська громада: ворог наніс ракетний удар по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Шалигинська громада: з території рф 1 ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух). Також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).
- Великописарівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
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