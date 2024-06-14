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Сумщина: за день 19 ворожих обстрілів, ракетна атака рф забрала життя людини, четверо поранених

Сумщина: за день 19 ворожих обстрілів, ракетна атака рф забрала життя людини, четверо поранених

Київ • УНН

 • 15359 перегляди

Сумську область російські війська сьогодні обстріляли 19 разів, зокрема завдали ракетний удар по Шосткинській громаді, де, попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА.

Сумську область російські війська сьогодні обстріляли 19 разів, зокрема завдали ракетний удар по Шосткинській громаді, де, попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська громади:

  • Краснопільська громада: з території рф з ворожого БпЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи). Також були мінометні обстріли (5 вибухів). 
  • Миропільська громада: ворог бив з міномету (2 вибухи). 
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи). 
  • Есманьська громада: з території рф 1 ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух), в результаті чого пошкоджено соціальний автобус, в якому перебувало 20 цивільних осіб, з яких 3 отримали поранення. Також були ще атаки дронів «FPV» (4 вибухи) та артобстріл (4 вибухи). 
  • Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та здійснив артобстріл (2 вибухи). 
  • Шосткинська громада: ворог наніс ракетний удар по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. 
  • Шалигинська громада: з території рф 1 ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух). Також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів). 
  • Великописарівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

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Юлія Шрамко

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