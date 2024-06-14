Ворожа атака на автобус на Сумщині: в прокуратурі уточнили про постраждалих
Київ • УНН
Троє цивільних - чоловік і дві жінки - отримали поранення в результаті ворожої атаки безпілотника російських сил на соціальний автобус, що перевозив 20 людей у Сумській області.
У Сумській області внаслідок атаки ворожого безпілотника на соціальний автобус з 20 цивільними поранення отримав чоловік та дві жінки. За попередньою інформацією армія рф вдарила FPV-дроном. Про це у п'ятницю повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
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За даними прокурорів, 14 червня близько 8-ї ранку окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, атакували соціальний автобус, який рухався на території Есманьської громади Шосткинського району. За попередніми даними, ворог використав FPV-дрон.
У автобусі перебував водій та 19 пасажирів. Троє із них отримали поранення: 62-річний чоловік, жінки 51 та 53 років.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше повідомлялось про трьох поранених жінок внаслідок ворожої атаки на и соціальний автобус з понад 20 людьми в Шосткинському районі області.