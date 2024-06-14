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росіяни дроном атакували автобус з понад 20 людьми на Сумщині, троє жінок поранено

росіяни дроном атакували автобус з понад 20 людьми на Сумщині, троє жінок поранено

Київ • УНН

 • 19599 перегляди

14 червня росіяни за допомогою безпілотника атакували соціальний автобус з понад 20 людьми в Шосткинському районі Сумської області, поранивши трьох жінок.

Російські війська сьогодні вранці за допомогою безпілотника атакували соціальний автобус з понад 20 людьми в Шосткинському районі Сумської області, поранивши трьох жінок, повідомили у Сумській ОВА у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні, 14 червня, зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району. В автобусі перебувало понад 20 людей. Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості

- повідомили в ОВА у Telegram.

Як зазначили в ОВА, постраждалим надано медичну допомогу. Усіх пасажирів автобуса евакуйовано.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Армія рф з ночі 9 разів обстріляла та атакувала дронами Сумщину14.06.24, 09:19 • 22297 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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