росіяни дроном атакували автобус з понад 20 людьми на Сумщині, троє жінок поранено
Київ • УНН
14 червня росіяни за допомогою безпілотника атакували соціальний автобус з понад 20 людьми в Шосткинському районі Сумської області, поранивши трьох жінок.
Російські війська сьогодні вранці за допомогою безпілотника атакували соціальний автобус з понад 20 людьми в Шосткинському районі Сумської області, поранивши трьох жінок, повідомили у Сумській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
Сьогодні, 14 червня, зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району. В автобусі перебувало понад 20 людей. Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості
Як зазначили в ОВА, постраждалим надано медичну допомогу. Усіх пасажирів автобуса евакуйовано.
Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Армія рф з ночі 9 разів обстріляла та атакувала дронами Сумщину14.06.24, 09:19 • 22297 переглядiв