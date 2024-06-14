Армія рф з ночі 9 разів обстріляла та атакувала дронами Сумщину
Київ • УНН
росіяни дев'ять разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 30 вибухів у Юнаківській, Білопільській, Великописарівській та Дружбівській громадах через обстріли, атаки безпілотників.
Російські війська з ночі дев'ять разів обстріляли Сумську область, спричинивши 30 вибухів у 4 громадах через обстріли, атаки безпілотників, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Дружбівська громади:
- Юнаківська громада: з території рф здійснено удар дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух).
- Великописарівська громада: був обстріл з АГС (10 вибухів).
- Дружбівська громада: зафіксовано атаку БлЛА «Герань-2» (2 вибухи).
- Білопільська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання ВОГ (4 вибухи), артобстріли (7 вибухів), атаку FPV дронів (7 вибухів).
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