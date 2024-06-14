россияне девять раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 30 взрывов в Юнаковской, Белопольской, Великописаревской и Дружбовской громадах из-за обстрелов, атаки беспилотников.
Российские войска с ночи девять раз обстреляли Сумскую область, вызвав 30 взрывов в 4 громадах из-за обстрелов, атак беспилотников, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как указано, обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Великописаревская и Дружбовская громады:
На Сумщине наблюдается некоторое уменьшение интенсивности попыток захода ДРГ рф12 июня 2024, 10:52 • 29296 просмотров