Российские войска сегодня утром с помощью беспилотника атаковали социальный автобус с более 20 людьми в Шосткинском районе Сумской области, ранив трех женщин, сообщили в Сумской ОВА в пятницу, пишет УНН.

Сегодня, 14 июня, утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманьской громаде Шосткинского района. В автобусе находилось более 20 человек. Предварительно, трое женщин получили ранения различной степени тяжести - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отметили в ОВА, пострадавшим оказана медицинская помощь. Все пассажиры автобуса эвакуированы.

Последствия вражеской атаки уточняются.

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