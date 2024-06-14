Киев • УНН
14 июня россияне с помощью беспилотника атаковали социальный автобус с более 20 людьми в Шосткинском районе Сумской области, ранив трех женщин.
Российские войска сегодня утром с помощью беспилотника атаковали социальный автобус с более 20 людьми в Шосткинском районе Сумской области, ранив трех женщин, сообщили в Сумской ОВА в пятницу, пишет УНН.
Сегодня, 14 июня, утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманьской громаде Шосткинского района. В автобусе находилось более 20 человек. Предварительно, трое женщин получили ранения различной степени тяжести
Как отметили в ОВА, пострадавшим оказана медицинская помощь. Все пассажиры автобуса эвакуированы.
Последствия вражеской атаки уточняются.
Армия рф с ночи 9 раз обстреляла и атаковала дронами Сумскую область14 июня 2024, 06:19 • 15232 просмотра