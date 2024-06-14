В Сумской области в результате атаки вражеского беспилотника на социальный автобус с 20 гражданскими ранения получил мужчина и две женщины. По предварительной информации армия рф ударила FPV-дроном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

По данным прокуроров, 14 июня около 8 утра оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, атаковали социальный автобус, который двигался на территории Эсманьской общины Шосткинского района. По предварительным данным, враг использовал FPV-дрон.

В автобусе находился водитель и 19 пассажиров. Трое из них получили ранения: 62-летний мужчина, женщины 51 и 53 лет.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры Сумской области осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось о трех раненых женщинах в результате вражеской атаки на социальный автобус с более 20 людьми в Шосткинском районе области.