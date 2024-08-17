Ситуация на Сумщине: россияне совершили 18 обстрелов

Ночью и утром враг 18 раз обстрелял приграничные территории и населенные пункты Сумской области, в результате чего было зафиксировано 41 взрыв, передает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Ночью и утром российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксирован 41 взрыв. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская и Эсманская громады.

В Хотинской общине были осуществлены авиаудары с использованием КАБ, что привело к трем взрывам.

В Белопольской громаде зафиксирован один взрыв в результате удара FPV дроном.

В Краснопольской громаде произошли сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), танковый обстрел (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (12 взрывов).

В Эсманьской громаде были зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов) и минометный обстрел (3 взрыва).

В Сумской громаде осуществлен авиаудар КАБ (1 взрыв) и ракетный удар (1 взрыв). В результате ракетного удара пострадал один гражданский человек, которому оказана медицинская помощь. Другие последствия ракетного удара уточняются, на месте работают соответствующие службы.

В Глуховской громаде зафиксированы авиаудары КАБ, которые привели к 8 взрывам.

В Юнаковской общине состоялся авиаудар КАБ, который вызвал 2 взрыва.

Напомним

В результате утреннего авиаудара по Сумах загорелось 10 гражданских автомобилей на стоянке возле жилых домов. Взрывная волна выбила окна и повредила фасады зданий, спасатели ликвидировали пожар.