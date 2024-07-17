За день террористы 27 раз обстреляли Сумскую область, поэтому вследствие данной агрессии 2 человека получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в громадах

Белопольская: враг совершил обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов), в результате чего было ранено гражданское лицо.

Эсманьская: оккупанты били из артиллерии (3 взрыва), а также обстреляли с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).

Юнаковская: противник обстрелял территорию с использованием FPV-дронов (8 взрывов).

Хотинская: террористы сбросили 10 мин на территорию громады.

Великописаревская: захватчики ударили из минометов (5 взрывов).

Шалыгинская: силы агрессора обстреляли с использованием FPV-дронов (7 взрывов).

Краснопольская: враг сбросил с БпЛА 1 взрывное устройство (1 взрыв)

Дружбовская: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).

Кроме того, на автодороге "Сумы-Путивль-Глухов" оккупанты обстреляли с использованием FPV-дрона (1 взрыв), поэтому в результате обстрела получил ранения гражданское лицо.

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