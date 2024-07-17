Киев • УНН
За день россияне 27 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 44 взрыва и 2 гражданских лица получили ранения.
За день террористы 27 раз обстреляли Сумскую область, поэтому вследствие данной агрессии 2 человека получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская громады
Ситуация в громадах
Белопольская: враг совершил обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов), в результате чего было ранено гражданское лицо.
Эсманьская: оккупанты били из артиллерии (3 взрыва), а также обстреляли с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва).
Юнаковская: противник обстрелял территорию с использованием FPV-дронов (8 взрывов).
Хотинская: террористы сбросили 10 мин на территорию громады.
Великописаревская: захватчики ударили из минометов (5 взрывов).
Шалыгинская: силы агрессора обстреляли с использованием FPV-дронов (7 взрывов).
Краснопольская: враг сбросил с БпЛА 1 взрывное устройство (1 взрыв)
Дружбовская: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
Кроме того, на автодороге "Сумы-Путивль-Глухов" оккупанты обстреляли с использованием FPV-дрона (1 взрыв), поэтому в результате обстрела получил ранения гражданское лицо.
россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на Сумщине: есть раненые17 июля 2024, 14:54 • 22767 просмотров