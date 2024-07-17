На Сумщине автомобиль гражданских попал под атаку беспилотника оккупантов, в результате чего женщина получила ранения. Об этом сообщили в Прокуратуре Сумской области, пишет УНН.

Детали

По сообщению следствия, 17 июля 2024 года в 15:00, используя методы, запрещенные международным правом, враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль на трассе «Белополье-Путивль».

В результате атаки пассажирка авто получила ранения. Прокуратура вместе с другими правоохранительными органами фиксирует последствия обстрела. Материалы этого дела вскоре будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

российские военные ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе, пострадали две волонтерки.