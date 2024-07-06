Киев • УНН
Оккупанты 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 73 взрывам в разных населенных пунктах.
В пределах дня вражеские силы 18 раз обстреляли Сумскую область, поэтому в области было зафиксировано 73 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалигинская громады
Ситуация в общинах
Белопольская: захватчик бил из ствольной артиллерии (20 взрывов), минометов (1 взрыв), нанес удары FPV дронами (6 взрывов), сбросил с БпЛА боеприпасы (4 взрыва).
Краснопольская: оккупанты сбросили 12 мин сбросили на территорию общины. Также осуществили артобстрел (16 взрывов).
Хотинская: враг с вертолета запустил 5 неуправляемых авиационных ракет (5 взрывов).
Новослободская: противник атаковал FPV дроном (1 взрыв).
Шалыгинская: агрессор нанес удар FPV дронами (3 взрыва).
Великописаревская: террористы ударили из артиллерии (5 взрывов).
Сумщина: враг нанес удар по инфраструктурным объектам, досталось и жилому сектору4 июня 2024, 16:38 • 24034 просмотра