Сумщина: враг нанес удар по инфраструктурным объектам, досталось и жилому сектору

Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам и жилому сектору Конотопской громады на Сумщине. В результате удара возник пожар в жилом секторе, передает УНН со ссылкой на ГСЧС и Сумская ОВА.

Сегодня враг совершил с территории россии обстрел одного из приграничных населенных пунктов Конотопского района. В результате вражеского удара возник пожар в жилом секторе. Пожарные локализовали возгорание, отвернув опасность от жилого дома мирных граждан. а через некоторое время и полностью ликвидировали пожар - сообщили в ГСЧС.

В Сумской ОВА уточнили, что враг нанес ракетный удар по инфраструктурным объектам Конотопской общины.

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, люди не пострадали", - отметили в ОВА.

Напомним

Российские войска сегодня обстреляли из артиллерии город Середина-Буда на Сумщине, в результате чего на собственном дворе погиб пенсионер.