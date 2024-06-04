Армія рф вдарила по Середині-Буді на Сумщині, загинув чоловік
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу російськими військами міста Середина-Буда Сумської області на власному подвір’ї загинув 70-річний пенсіонер.
Російські війська сьогодні обстріляли з артилерії місто Середина-Буда на Сумщині, внаслідок чого на власному подвірʼї загинув пенсіонер, повідомили у вівторок у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 4 червня 2024 року близько 12:40 ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Шосткинського району.
"Унаслідок атаки окупантів 70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї отримав уламкові поранення, від яких загинув", - вказали у прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
росіяни з ночі шість разів вдарили по Сумщині: 26 вибухів04.06.24, 11:59 • 18082 перегляди