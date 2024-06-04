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Армія рф вдарила по Середині-Буді на Сумщині, загинув чоловік

Армія рф вдарила по Середині-Буді на Сумщині, загинув чоловік

Київ • УНН

 • 19038 перегляди

Внаслідок обстрілу російськими військами міста Середина-Буда Сумської області на власному подвір’ї загинув 70-річний пенсіонер.

Російські війська сьогодні обстріляли з артилерії місто Середина-Буда на Сумщині, внаслідок чого на власному подвірʼї загинув пенсіонер, повідомили у вівторок у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 4 червня 2024 року близько 12:40 ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Шосткинського району.

"Унаслідок атаки окупантів 70-річний цивільний чоловік на власному подвірʼї отримав уламкові поранення, від яких загинув", - вказали у прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

росіяни з ночі шість разів вдарили по Сумщині: 26 вибухів04.06.24, 11:59 • 18082 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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