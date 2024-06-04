Армия рф ударила по Середине-Буде в Сумской области, погиб мужчина

Российские войска сегодня обстреляли из артиллерии город Середина-Буда в Сумской области, в результате чего на собственном дворе погиб пенсионер, сообщили во вторник в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 4 июня 2024 года около 12:40 враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда Шосткинского района.

"В результате атаки оккупантов 70-летний гражданский мужчина на собственном дворе получил обломочные ранения, от которых погиб", - указали в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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