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Сумщина: ворог завдав удару по інфраструктурним об’єктам, дісталось і житловому сектору

Сумщина: ворог завдав удару по інфраструктурним об’єктам, дісталось і житловому сектору

Київ • УНН

 • 24251 перегляди

російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумської області. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, люди не постраждали.

Сьогодні окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурним об’єктам та житловому сектору Конотопської громади на Сумщині. Внаслідок удару виникла пожежа в житловому секторі, передає УНН із посиланням на ДСНС та Сумська ОВА.

Сьогодні ворог здійснив з території росії обстріл одного із прикордонних населених пунктів Конотопського району. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа в житловому секторі. Вогнеборці локалізували загоряння, відвернувши небезпеку від житлового будинку мирних громадян. А через деякий час і повністю ліквідували пожежу 

- повідомили в ДСНС.

У Сумській ОВА уточнили, що ворог наніс ракетний удар по інфраструктурним об’єктам Конотопської громади.

"Наслідки ворожої атаки уточнюються. Попередньо, люди не постраждали", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо

Російські війська сьогодні обстріляли з артилерії місто Середина-Буда на Сумщині, внаслідок чого на власному подвірʼї загинув пенсіонер.

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