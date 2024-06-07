Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов
Киев • УНН
российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 27 взрывов.
россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелам подверглись, Хотинская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская общины,
Детали
Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (2 взрыва).
Шалыгинская община: нанесены атаки FPV дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (10 взрывов).
Эсманская община: 8 мин сбросил враг на территорию общины и совершил атаку FPV дронами (2 взрыва).
Великописаревская община: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).
Напомним
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