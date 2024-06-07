Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

В Польше фермеры прекратили блокировку "Рава-Русской": на выезд из Украины по состоянию на утро оформлено 40 грузовиков

По состоянию на 8: 00 утра 7 июня, после того как польские фермеры сняли блокаду, было зарегистрировано 40 грузовиков для выезда из Украины через контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская".