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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 06:42  •  239 просмотра

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российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 27 взрывов.

россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелам подверглись, Хотинская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская общины,

- говорится в сообщении.

Детали

Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (2 взрыва).

Шалыгинская община: нанесены атаки FPV дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (10 взрывов).

Эсманская община: 8 мин сбросил враг на территорию общины и совершил атаку FPV дронами (2 взрыва).

Великописаревская община: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 516 080 человек личного состава и 7834 танков.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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