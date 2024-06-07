Війська рф обстріляли чотири громади на Сумщині: зафіксовано 27 вибухів
Київ • УНН
російські війська обстріляли 4 населених пункти в Сумській області, зафіксувавши 27 вибухів.
росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали, Хотінська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади,
Деталі
Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (2 вибухи).
Шалигинська громада: завдано атаки FPV дроном (1 вибух) та мінометні обстріли (10 вибухів).
Есманьська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади та здійснив атаку FPV дронами (2 вибухи).
Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 516 080 осіб особового складу і 7834 танків.