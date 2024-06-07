Ще плюс 1080 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 516 080 осіб особового складу і 7834 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 516 080 осіб, 7834 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 516 080 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ / MLRS – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).
На фронті відбулося 73 бойових зіткнення – Генштаб07.06.24, 01:09 • 24492 перегляди